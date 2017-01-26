Все студенты университета «Кавказ», который приостановил свою деятельность 16 января этого года, будут переведены в другие университеты по своей специальности.

Об этом в заявлении Report сказал председатель Рабочей группы по организации распределения студенческого контингента университета по другим вузам, заместитель руководителя Аппарата министерства образования, завотделом научного, высшего и среднего специального образования Ягуб Пириев.

Он отметил, что пока не может сказать о том, что будут ли студенты переведены в государственные вузы: «Однако не надо беспокоиться, потому что все студенты будут распределены по вузам. Рабочая группа в настоящее время работает над этим. Как вы знаете, очень много студентов по разным специальностям, поэтому нам необходимо время. До конца недели будет принято окончательное решение».

Председатель Рабочей группы также внес ясность в вопрос о судьбе учителей университета. Я.Пириев заявил, что педагоги университета «Кавказ» будут обеспечены работой по своей специальности в других университетах.