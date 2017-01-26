Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 14 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, в селе Айгепар Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и на безымянных высотах Газахского района, в селе Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированного села Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Джебраильского районов.