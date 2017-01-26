Психолог Даянат Рзаев написал письмо перед тем как совершить суицид.

Как передает Lent.az, в письме он отмечает, что никто не виноват в его решении совершить самоубийство, это было его личным решением.

Сотрудники Ясамальского РУП и прокуратуры взяли для проведения расследования мобильные телефоны и последнее письмо Даяната Рзаева.

Как передает Спутник-Азербайджан, кроме того в записке Рзаев написал, что больше не может терпеть боли от позвоночной грыжи. «Простите меня все», — написал он.

Отметим, что недавно психолог развелся и жил один, у него осталось двое малолетних детей.