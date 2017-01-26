Президент США Дональд Трамп выполнил одно из главных своих предвыборных обещаний о строительстве стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией и преступностью. Эта, а также другие меры в области иммиграционной политики содержатся в указах главы государства, подписанных в среду.

Как передает РИА Новости, Трамп заявил, что строительство стены начнется «немедленно» и это будет на благо обеих стран.

Мексика компенсирует затраты США на строительство стены на границе двух стран, заявил Дональд Трамп.

В среду Трамп подписал указ, согласно которому подготовка к началу строительства стены должна быть завершена в течение 180 дней.

«Это будет возмещение в той или иной форме, возможно, в сложной форме», — сказал Трамп в интервью телеканалу АВС.

Политик подтвердил, что намерен в ближайшее время начать обсуждение этой темы с властями Мексики.

При этом Трамп отметил, что «не может ждать» окончания переговоров и поэтому намерен начать строительство стены – пока за счет американских налогоплательщиков. Стоимость проекта президент не назвал.

Строительство пограничной стены было одним из пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа. Такой физический барьер, по его мнению, поможет предотвратить нелегальную миграцию в США. Трамп обещал потребовать от Мексики до 10 миллиардов долларов, отметив, что для него как для бизнесмена это будет «легкой сделкой» из-за «торгового дисбаланса» между странами.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в среду вечером вновь заявил, что его страна ничего не будет платить за строительство стены на границе с США.

«Я сожалею и осуждаю решение продолжить строить стену, которая в течение многих лет нас разделяет, Мексика не верит в стены, Мексика не заплатит ни за какую стену», — заявил Пенья Ньето в телеобращении к нации.

Глава Мексики подчеркнул, что решение о строительстве стены принимается в тот момент, когда его страна начинает переговоры с США по новым правилам сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности на границе и миграции. «Эти переговоры очень важны для силы, уверенности и будущего нашей экономики и общества», — отметил он.

Пенья Ньето напомнил, что сейчас в США на переговорах находятся главы МИД и министерства экономики Мексики. «Основываясь на финальных выводах, которые представят находящиеся в Вашингтоне чиновники, и после предварительных консультаций с сенаторами и губернаторами, я должен буду принять решения о дальнейших наших шагах», — сказал мексиканский президент.

Он также сообщил, что отдал указание МИД усилить защиту соотечественников в США. «Наши 50 консульств превратятся в настоящих защитников прав мигрантов, правительство Мексики даст им поддержку и защиту. Где есть риск для мигранта, которому нужна поддержка, там мы и должны быть, там должна быть его страна», — подчеркнул Пенья Ньето.