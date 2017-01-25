Позиции террористического течения «Параллельное государство» (FETÖ) в Азербайджане сломлены. По сторонникам Фетуллаха Гюлена нанесен тяжелый удар, однако не стоит забывать, что борьба с FETÖ займет немалое время, сказал агентству «Анадолу» посол Турции в Баку Эркан Озорал.

По словам главы дипмиссии, Азербайджан и Турция тесно взаимодействуют и поддерживают друг друга, что вновь проявилось в период попытки переворота 15 июля 2016 года.

«Школы сторонников Гюлена в Азербайджане были закрыты. Также предприняты меры в отношении органов СМИ, близких к FETÖ», — констатировал Озорал.

По словам посла, после провала попытки переворота в Турции, шаги в отношении FETÖ в Азербайджане продолжились.

«Были приняты серьезные шаги по закрытию структур, связанных с течением Гюлена. Все это свело на нет присутствие сторонников FETÖ в республике. Но борьбы с пособниками террористов – требует неустанных мер. Наши братья должны продолжать противодействовать FETÖ. Азербайджан поддержал Турцию в этом вопросе. Мы не сомневаемся, что так будет и впредь», — сказал дипломат.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибло более 240 человек.