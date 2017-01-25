Участники протестов захватили подъемный кран на стройплощадке в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал АВС.

По словам представителя полиции, на кран залезли семеро манифестантов, они не дают строителям начать работу. Правоохранители перекрыли участок 15-й улицы рядом с местом инцидента, в районе бывшей редакции газеты Washington Post.

Позже телеканал Fox5 сообщил, что ответственность за акцию взяла экологическая организация Greenpeace, заявившая, что она направлена против политики Дональда Трампа. Целью активистов было вывесить на кране баннер с единственным словом: Resist («Сопротивляйся»).

Как сообщили представители Greenpeace, на кран забрались четыре человека, еще трое находятся на стройке.



Вступление Трампа в должность президента США сопровождалось массовыми протестами. Их участники били витрины и стекла в машинах, стражи порядка применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Сообщалось о более чем 200 задержанных, пострадали несколько полицейских. На следующий день после инаугурации в столице США прошел еще один марш протеста.