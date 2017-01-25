Один турецкий военный погиб и пять получили ранения в ходе столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» в районе сирийского Эль-Баба.

Как передает АПА со ссылкой на «Анадолу», об этом сообщил в среду генштаб ВС Турции.

«Сегодня в результате вооруженного столкновения с террористами ИГ около Эль-Баба погиб один наш товарищ по оружию, еще пятеро получили ранения. Раненые были немедленно отправлены в больницу», — говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

Армия Турции 24 августа начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков террористической группировки «Исламское государство».