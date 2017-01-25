Президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрил поправки в Закон «О лекарственных препаратах», ограничивающие рекламу лекарств, сообщает сайт главы государства.

Согласно принятым в законодательство поправкам, в Азербайджане могут рекламироваться только те лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача, техника медицинского назначения, методы лечения, профилактики, диагностики и реабилитации, использование которых разрешено соответствующим органом исполнительной власти.

Кроме того, запрещается проведение рекламных акций, сопровождающихся бесплатной раздачей или продажей лекарственных средств, оказанием платных или бесплатных медицинских услуг.