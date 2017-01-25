Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об учреждении ордена «Труд».

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту предложения по приведению в соответствие с законом «О внесении изменений в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением ордена «Труд» от 29 ноября 2016 года действующих нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным законом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным законом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Указом определяется, что полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренного в статье 2 «Статута ордена Азербайджанской Республики «Труд», выполняет Президент Азербайджана.

Орден «Труд» носится на левой стороне груди и при наличии других орденов и медалей Азербайджана располагается после ордена «За службу Отечеству».

Орденом «Труд» награждаются за многолетний плодотворный труд в промышленной, сельскохозяйственной, строительной, транспортной, торговой и других сферах, выдающиеся трудовые достижения в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, физического воспитания, спорта и в других сферах, за высокие показатели в производстве сельскохозяйственной продукции, продолжительное результативное применение в производстве новой техники, технологий, передового опыта, изобретений и рационализаторских предложений.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с законом «О внесении изменений в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением ордена «Труд» от 29 ноября 2016 года и проинформировать об этом Кабинет министров.