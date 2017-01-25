Известный российский политолог и публицист Лилия Шевцова, отвечая на вопрос о том, чего стоит ожидать от Армении, если она будет отказываться от лояльности Москве, ориентироваться на политику многовекторности или что-то другое, с учетом того, что, по ее мнению, Россия не готова оплачивать лояльность отдельных стран, в интервью украинскому изданию «Апостроф» сказала следующее:

«Было бы самоубийством для Армении вдруг откровенно выйти на сцену и сказать: “Мы больше не хотим зависимости от Москвы”. Армения скажет: “Забирайте отсюда свои базы”. Это было бы для этого государства самоубийством.

Так, скажем, Армения находится в географической ловушке, она – жертва собственного местонахождения. Поэтому Армения будет вынуждена полагаться на Россию, особенно находясь в ситуации противостояния с Баку. Но одновременно Ереван будет искать – уже ищет – другие способы поддержания собственной жизнеспособности. Так, Армения будет поглядывать на Иран. В свою очередь Тегеран начинает опробовать свои мускулы и влияние, претендуя на статус ключевой региональной державы.