Новость об увольнении азербайджанского журналиста за его вопрос главе внешнеполитического ведомства РФ Сергею Лаврову – остается топовой в Азербайджане уже на протяжении последний дней. Между тем, ряд азербайджанских СМИ распространил информацию о том, что свой вопрос Анар Гасанов обсудил с известным российским историком-кавказоведом Олегом Кузнецовым, который согласился дать изданию Minval.az эксклюзивное блиц-интервью. В ходе беседы открылись интересные подробности, которые мы представляем вашему вниманию.

— Как Вы оцениваете сам факт увольнения журналиста за постановку «неправильного» вопроса главе российского МИД? Случилось ли прежде такое?

— Подобные случаи происходят в мире постоянно. Буквально вчера мировая пресса сообщила, что такая-то американская телеведущая была уволена за пост в социальной сети о сыне американского президента Дональда Трампа. Так что в случае с Анаром Гасановым нет ничего из ряда вон выходящего. Из прессы людей подчас увольняют подчас только за то, что оказался в не то время не в том месте и видел то, что не нужно было видеть.

Теперь скажу пару слов по поводу «неправильности» заданного вопроса. Не знаю, как мое мнение будет воспринято азербайджанской общественностью, но вопрос нагорно-карабахского конфликта не является внутренним делом Азербайджана. Официальный Баку долгое время прилагал усилия к тому, чтобы исключить режим сепаратистов из числа участников переговоров по этому вопросу и представить его как результат армяно-азербайджанской войны 1988-1994 гг. на территории и вокруг Нагорного Карабаха. Межгосударственная война, а не борьба с внутренним сепаратизмом – это дело, как минимум, двух стран, а никак не внутреннее дело одного Азербайджана. К тому же ваша страна признала посредническую роль Минской группы ОБСЕ, тем самым передав дело урегулирования в ведение органа международного сообщества. В силу двух этих обстоятельств ответ Сергея Лаврова был совершенно корректным. Вслед за ним повторю, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта не есть исключительно внутреннее дело Азербайджана.

Стоило ли за такой вопрос увольнять журналиста? Не знаю, не уверен, свободу слова и выражения мысли, в конце концов, еще в мире никто не отменял, хотя с подобными категориями мало кто считается, когда речь идет о мировой политике. Во имя эгоизма и интересов мировой элиты в мире гибнут сотни тысяч людей, и на этом фоне надломленная судьба одного журналиста, пусть очень грамотного и даже талантливого, является трагедией только для него самого и небольшого окружения близких ему людей. Я понимаю, что звучит цинично, но это факт.

Анар Гасанов – не первый азербайджанский журналист, который лишился доступа к профессии в России. До этого был Акшин Пшаев, которого охрана азербайджанского посла выводила силой под руки с мероприятий, но никто тогда не вступился за него. Да, он не был таким талантливым и ярким, как Анар Гасанов, но он также был человеком, судьбу и профессиональную карьеру которого в России сломали. До него был Фуад Аббасов, азербайджанский журналист, работавший на турецкие средства массовой информации, вставший на защиту Азербайджана во время боев в начале апреле прошлого года и уволенный за это при полном молчании азербайджанских журналистов в Москве. Более того, вместо слов сочувствия и поддержки азербайджанские коллеги потребовали у него отдать все источники информации и личные каналы выхода на российское телевидение, чтобы занять там освободившуюся после его увольнения нишу. Одновременно с Анаром Гасановым своей должности редактора сайта Всероссийского азербайджанского конгресса лишился Роман Агаев – еще один весьма профессиональный азербайджанский журналист. Так что Анар Гасанов – далеко не первый и не последний.

— Согласно нашим источникам, вопрос увольнения поднимал лично посол АР в РФ Полад Бюльбюлоглу. Как вы оцениваете подобный шаг азербайджанского посла? О чем может свидетельствовать его данный шаг? Ведь прежде азербайджанский посол выступал с смелыми интервью российским СМИ относительно карабахского урегулирования?

— Ваши источники явно лукавят. Решение об увольнении работника принимает только его работодатель и никто другой. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу не являлся работодателем Анара Гасанова, а поэтому он не мог его уволить. Единственное, что он мог сделать, так это отправить в адрес руководства Лидер ТВ соответствующее представление, имеющее исключительно рекомендательный характер. Представление было удовлетворено, но это уже было не решение посла Азербайджана в России, а решение руководства телекампании Лидер ТВ.

Мне известны не очень умные сравнения Карабаха с Курилами или Калининградской областью, с которыми Полад Бюльбюльоглу не раз выступал в оппозиционных Кремлю российских средствах массовой информации. Чтобы такая аналогия была актуальной, Азербайджану надо было завоевать Карабах у Армении, как это сделал СССР в отношении Курил и Калининградской области по итогам Второй мировой войны, а не потерять его в результате военного поражения. Подобная глупость высказываний посла вызывала восторг только у антироссийски настроенной части азербайджанского общества, а в Москве являлась причиной гомерического хохота и едкого сарказма. Подобные заявления Полада Бюльбюльоглу были отнюдь не смелыми, а совершенно глупыми, поэтому и не становились поводом для заявления российским МИДом нот протеста Азербайджану по дипломатической линии. Если кто-то этого в Баку еще не понял, и все еще продолжает восторгаться этими эксцентричными заявлениями посла Азербайджана в России, то я сообщаю им это открытым текстом, чтобы ни у кого больше не было иллюзий в их вопиющей глупости и примитивности.

Я не экстрасенс и не телепат, чтобы залезть в мозг к Поладу Бюльбюльоглу и прочитать мысли, какими он руководствовался, составляя ходатайство об увольнении Анара Гасанова. Поэтому отвечу честно – не знаю, то скажу только, что этот злополучный вопрос явился лишь формальным поводом для того, чтобы окончательно разрешить какой-то межличностный конфликт, который недавно возник между послом и журналистом. Я это могу утверждать потому, что до недавнего времени между ними не было никаких разногласий, и когда прежний пресс-секретарь посольства Фарида Агазаде пару лет назад покинула свой пост, отработав полный срок своей заграничной командировки, ее должность была предложена послом именно Анару Гасанову, но он отказался, предпочтя журналистскую деятельность государственной службе и дипломатической карьере. Какая черная кошка пробежала между ними с последние месяцы, я сказать не берусь, но уверен, что не интересы страны, а личные амбиции стали причиной этого медийного скандала, который уже, к сожалению, перестал быть только внутренним делом Азербайджана.

Самое неприятное во всей этой истории то, что неадекватная реакция посольства АР в РФ и руководства Лидер ТВ последовала мгновенно: не прошло и суток с того момента, как вопрос был задан, как Анар Гасанов остался без работы. Можно было сделать это тихо и без скандала, скажем, через два или три месяца, если он своим вопросом действительно нанес ущерб российско-азербайджанским отношениям. Так бы сделал любой мудрый политик, действия которого не зависят от случайностей момента и сиюминутной конъюнктуры. Быстрая расправа – это не признак силы, наоборот, это – признак слабости и неуверенности в завтрашнем дне. Такая реакция Полада Бюльбюльоглу не только не делает ему чести как азербайджанскому дипломату высокого ранга, но и показывает всем, что он в глубине души так и остался остро рефлексирующим артистом, хотя должен был бы за долгие годы карьеры на государственной службе приобрести совершенно иной менталитет.

Подводя итог всему произнесенному выше, как человек со стороны скажу только одно: в данном инциденте больше всех пострадал престиж Азербайджана, пострадал дважды – и в результате очень эмоционального и от этого довольно-таки глупо сформулированного вопроса Анара Гасанова, а еще больше – от импульсивной и от этого абсолютно бездумной реакции на него со стороны Полада Бюльбюльоглу. Их вина в подрыве международного престижа Азербайджана обоюдна. И если столь быстро и безапелляционно уволили Анара Гасанова, то с той же решительностью и быстротой надо снимать со своего поста и Полада Бюльбюльоглу. Когда в большой политике делаются глупости, то нельзя ограничиваться полумерами и останавливаться на полпути, надо как можно быстрее исчерпать весь лимит глупостей, которые можно совершить в конкретной ситуации, чтобы максимально быстро вернуться на рельсы здравого смысла.

— В социальной сети Facebook пишут, что журналист Анар Гасанов посоветовался лично с Вами насчет постановки вопроса, который он задал на пресс-конференции в МИДе РФ?

— Не могу сказать, что мы близко дружим с Анаром Гасановым, но общаемся с ним по телефону регулярно, обсуждая различные вопросы, связанные с его профессиональной деятельностью. Я уважаю его как крепкого и вдумчивого профессионала, которому чужды снобизм и самовлюбленность. Он всегда продумывает наперед свои действия и пытается предвидеть возможные последствия. Когда он в чем-то не уверен, то всегда советуется с другими людьми, мнение которых для него авторитетно и важно. Я – из их числа. Я не отрицаю того факта, что накануне пресс-конференции Сергея Лаврова, на который был задан вопрос, вставший формальным поводом для его увольнения, Анар Гасанов полчаса разговаривал со мной по телефону. По его тону я уже тогда понял, что он уже принял для себя внутреннее решение этот вопрос задать и только искал правильную формулировку.

Я был не единственным человеком, с которым он общался в тот вечер. Перед тем, как позвонить мне, он консультировался у Рамиза Абуталыбова, бывшего посла СССР при ЮНЕСКО, Азера Джангирова, бывшего офицера внешней разведки СССР и еще нескольких общественных деятелей азербайджанской диаспоры в России, имена которых я не хочу называть здесь, чтобы не навлекать на их головы лишних неприятностей. Как профессиональный журналист Анар Гасанов никогда не доверял мнению одного человека и всегда старался выслушать несколько точек зрения по одному и тому же вопросу.

Сегодня некоторые третьеразрядные средства массовой информации Азербайджана типа Enter.news пытаются внушить своим читателям, будто именно я спровоцировал Анара Гасанова задать злополучный вопрос и тем самым вбросить в азербайджанское общество идею о том, что в его действиях видны «рука Москвы». Дескать, он действовал не самостоятельно, а по наущению представителя кремлевских политиков, то есть меня, чтобы своим вопросом создать неблагоприятный фон визита в Москву министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова. Именно такая формулировка прозвучала в ходатайстве Полада Бюльбюльоглу в дирекцию Лидер ТВ с требованием уволить Анара Гасанова. В связи с этим заявляю откровенно и честно: с Кремлем и Лубянкой не связан, за спиной Анара Гасанова не стоял и в уши ему ничего не шептал.

Лично я восторгаюсь гражданским мужеством Анара Гасанова, который нашел в себе силы и смелость задать такой вопрос Сергею Лаврову, хотя корректность его формулировки у меня вызывает серьезные сомнения. Работа журналиста состоит в том, чтобы задавать вопросы, работа политика – в том, чтобы на них отвечать, работа дипломата – в том, чтобы исключить эксцессы в этом деле. Если вопрос Анара Гасанова создал неблагоприятный фон переговоров глав внешнеполитических ведомств России и Азербайджана, то это – недоработка, а точнее – серьезный «прокол» не журналиста, а исключительно пресс-службы азербайджанского посольства, которое не довело до него официальную позицию руководства своей страны по этому вопросу и не разъяснило ему, какие вопросы можно задавать, а какие – нет.

— Как бы вы вообще оценили деятельность П. Бюльбюлоглу на должности посла АР в Москве, его информационное сотрудничество с журналистами?

— Я не стану отвечать на первую часть вашего вопроса, но при этом хочу объяснить, почему я не буду делать этого. На это у меня есть две веские причины.

Во-первых, давать такие оценки – вне моей компетенции. Кто я такой, чтобы делать это? Я – гражданин России, для Азербайджана – иностранец, который ничего не знает и не должен по идее знать о внутренней жизни посольства и каждодневной работе посла, поэтому я не могу объективно говорить что-либо на эту тему по причине полного отсутствия у меня объективной информации, а пользоваться слухами для анализа – это самое последнее дело. Оценивать деятельность Полада Бюльбюльоглу в должности посла должны компетентные люди – министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров или заведующий отделом международных отношений администрации вашего президента Новруз Мамедов, сам президент Ильхам Алиев, но никак не я.

Во-вторых, в судебной практике есть понятие самоотвода, который участник процесса должен взять в случае, если есть субъективные причины и обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности и искренности. Лично у меня причина для самоустранения есть: с августа 2015 года я нахожусь в глухом конфликте с Поладом Бюльбюльоглу, причиной которого являются личные качества этого человека. Достаточно сказать, что мое участие в работе V Бакинского международного гуманитарного форума обеспечивало посольство вашей страны в Узбекистане и лично посол Гусейн Гулиев и советник посольства по политическим вопросам Лейла Оруджева. Приглашение на форум ко мне пришло в последний день регистрации участников после обеда. Полад Бюльбюльоглу категорически возражал против этого и в своем отношении в МИД Азербайджана назвал меня «врагом» вашей страны. Поэтому я никак не хочу комментировать деятельность, а более того – личность этого человека. Ничего общего между мной и им нет и больше не будет.

Что касается взаимодействия посольства Азербайджана и журналистов, то его почти нет. Я знаю, что послу других стран в Москве регулярно общаются с журналистами в неформальной обстановке, во время которых обсуждаются вопросы информационного взаимодействия. Так всегда поступал, например, прежний посол Турции в России. Такой практики в деятельности посольства Азербайджана нет. Полад Бюльбюльоглы предпочитает вызывать к себе журналистов поодиночке и давать каждому поручения. Иными словами, он не умеет системно управлять, а стремиться властвовать и повелевать в «ручном режиме». При таком стиле руководства эксцессы на основе межличностного конфликта являются неизбежными, случай с Анаром Гасановым только лишний раз подтвердил это. И если ситуация не измениться, то в Москве в скором времени больше не останется запоминающихся азербайджанских журналистов, место которых займут серые и безликие, не имеющие собственного мнения репортеры и хроникеры.

И это уже не будет проблемой России.

Яна Мадатова