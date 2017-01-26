Запрет на ношение школьницами Мордовии хиджаба можно расценивать как ущемление прав человека. Об этом заявил муфтий Чечни Салах Межиев, его заявление размещено на странице Духовного управления мусульман региона.

«Форма одежды мусульманки является неотъемлемой частью религии. Согласно Конституции РФ, налицо ущемление прав человека и дискриминация на основе отношения к религии, что доказывает нарушение норм федерального закона», — цитирует его РИА Новости.

Муфтий задался вопросом: если мусульманам дано право одеваться в соответствии с канонами ислама и традициям своих народов, тогда почему детям не позволяют носить платок или хиджаб в образовательных учреждениях? Межиев выразил уверенность, что одежда, которую носят мусульманки, не должна обсуждаться или оспариваться лицами других конфессий.