Согласно пятому абзацу второй части указа президента Азербайджана «О применении закона «О бюджетной системе» от 31 октября 2002 года, премьер-министр Артур Расизаде подписал распоряжение с целью своевременного представления президенту Азербайджанской Республики проекта государственного бюджета на 2018 год, концепции экономического и социального развития страны и прогнозных показателей.

Как передает АПА-Экономикс, согласно распоряжению, выполняя задачи, вытекающие из пунктов «Правила составления и исполнения госбюджета», утвержденного законом «О бюджетной системе» и решением Кабмина от 24 мая 2004 года, проекты госбюджета Азербайджана и сводного бюджета на 2018 и последующие три года должны быть представлены в Кабмин не позднее 15 сентября 2017 года, а социально-экономической концепции страны – до 10 сентября.

В распоряжении также отражены поручения, предназначенные для других структур.

Госкомитет по статистике до пятого февраля 2017 года должен передать министерствам экономики и финансов первичные статистические данные за 2016 год с целью уточнения среднесрочной программы социального и экономического развития на текущий год, а также передать статданные в министерства финансов, экономики и налогов для подготовки социально-экономической концепции, проекта бюджета и совокупного финансового баланса на будущий и последующие три года.

До первого июля министерство по налогам и Государственный таможенный комитет с целью проекта бюджетных доходов на следующий год и последующие три года должны представить в министерство финансов соответствующие данные.

Министерство финансов до 10 апреля должен представить в министерство экономики предварительные среднесрочные показатели прогнозов госбюджета и сводного бюджета на 2018 и последующие три года, до 5 сентября — уточненный вариант, до 31 марта — первичный объем расходов на государственные инвестиции в госбюджете, а до 20 июля — уточненную сумму.

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения и Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) должны представить в министерства экономики и финансов первичные проекты своих бюджетов на очередной бюджетный год и последующие три года до 15 марта, а уточненный вариант — до первого июля 2017 года.

Министерство экономики должно предоставить в минфин первичный вариант концепции экономического и социального развития страны, и прогнозные показатели на 2018 год и последующие три года, предварительные прогнозы для прожиточного минимума по общим и основным социально-демографическим группам населения на 2018 год до первого марта, а уточненный вариант — до первого августа.

ОАО «Азеравтойол» при согласовании с минфином необходимо до 15 марта представить в министерство экономики предварительный вариант целевого бюджетного фонда «Автомобильные дороги», минфин же, в свою очередь, должен представить предварительный вариант фонда обеспечения заимствований, привлекаемых под государственную гарантию, на следующий бюджетный год и последующие три года, а уточненные варианты — до первого июля.

Доходы госбюджета на текущий год прогнозируются в размере 16,255 миллиарда манатов, а расходы — 16,9 миллиарда манатов.

Верхний предел дефицита госбюджета утвержден в размере 645 миллионов манатов, а верхний предел расходов сводного бюджета — на уровне 28 767 221,6 тысячи манатов.