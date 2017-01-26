Жеребьевка стран-участниц музыкального конкурса «Евровидение» пройдет 31 января в Киевской городской государственной администрации, сообщает канал UA: Первый на своем сайте.

По результатам жеребьевки станет известно, какие страны будут представлены в первом, а какие – во втором полуфинале.

В этот же день состоится церемония передачи символического ключа «Евровидения» мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак.

Как отметила исполнительный продюсер «Евровидения – 2017» Виктория Романова, жеребьевка и церемония передачи символического ключа будут означать официальное признание Киева городом-хозяином нынешнего конкурса.