Президент России Владимир Путин на встрече со студентами МГУ спел под гитару песню «Четырнадцать минут до старта» («Заправлены в планшеты космические карты»). Об этом в среду, 25 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Когда учащиеся завели песню, выяснилось, что не все знают слова. Сначала глава государства напомнил собравшимся строчку, а затем присоединился к хору.

Беседуя со студентами, Путин рассказал о том, как работал в стройотряде во время учебы в университете. «Я когда первый раз поехал в стройотряд, на втором курсе был, был уже мастером спорта по борьбе самбо (…) Выяснилось, что мастер спорта — это, конечно, хорошо, но умение работать в коллективе, и много работать — это требует особой закалки. Там вырабатывается и чувство локтя, в хорошем смысле слова коллективизма, поддержки друг друга — чрезвычайно важные навыки для жизни», — приводит РИА Новости слова президента.

Он добавил, что именно в стройотряде получил удостоверение плотника четвертого разряда, чем до сих пор очень гордится.

