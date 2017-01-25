Московский БМВ Банк требует в арбитражном суде Москвы признать банкротом Алекпера Исмаилова, сына известного бизнесмена Тельмана Исмаилова, основателя группы АСТ и экс-владельца Черкизовского рынка, сообщили в среду РИА Новости в суде.

Заявление о банкротстве поступило в арбитраж 9 января, суд оставил его без движения до 27 февраля, поскольку банк нарушил процессуальные нормы при подаче заявления, в частности, указал сумму долга в иностранной валюте. Величина задолженности при этом в материалах суда пока не раскрывается.

По данным СМИ, Алекпер Исмаилов является совладельцем ряда компаний, входящих в группу АСТ.

Арбитражный суд Московской области в августе признал обоснованным заявление БМ-Банка (прежнее название — Банк Москвы), входящего в группу ВТБ, о банкротстве Тельмана Исмаилова, ввел в отношении него реструктуризацию долгов, включил задолженность бизнесмена перед банком в размере около 17,4 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов.

Предприниматель Тельман Исмаилов, контролирующий группу компаний АСТ и входящий в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

Российский БМВ Банк — «дочка» германского автоконцерна BMW, лицензию получил в 2008 году.