Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что потребует расследовать случаи мошенничества в рамках президентских выборов 2016 года.

«Я буду просить провести крупное расследование по поводу мошенничества среди избирателей, в том числе в отношении тех, которые зарегистрировались для голосования в двух штатах, тех, которые являются нелегалами (незаконно продолжают находиться в США. — «Газета.Ru») и даже тех, которые зарегистрировались для голосования, будучи уже мертвыми (и многие в течение длительного времени)», — написал он.

Трамп подчеркнул, что в зависимости результатов расследования власти будут укреплять процедуры голосования.

В конце ноября 2016 года Трамп заявил, что миллионы избирателей незаконно проголосовали за его соперницу на президентских выборах США Хиллари Клинтон.