Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступит в эфире республиканских каналов со специальным обращением.

«Сегодня в 21:00 (19:00 по Баку) в эфире республиканских телеканалов ожидается специальное обращение президента Нурсултана Назарбаева», — говорится в заявлении пресс-службы главы Казахстана.

Как передают казахские СМИ, подробностей, чему будет посвящено обращение, не приводится.

Нурсултан Назарбаев впервые был избран президентом Казахстана 1 декабря 1991 года. В 1995 году по итогам референдума его полномочия были продлены до 2000 года. После этого Назарбаев дважды переизбирался. В 2007 году в конституцию Казахстана были внесены поправки, предоставляющие право президенту баллотироваться на пост неограниченное количество раз. Назарбаев вновь был избран главой государства в 2011 и 2015 годах.