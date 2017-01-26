Актриса Юлия Такшина рассказала изданию «Москва-Баку» о своих впечатлениях о гастролях в Баку.

В частности, она рассказала о поездке в Баку со спектаклем «Невеста напрокат». Отвечая на вопрос об особенных впечатлениях от этой поездки, актриса ответила: «Гуляли по старой части Баку, прошлись по самым знаменитым историческим местам. В ресторане домашней кухни нас учили печь лаваш. Он прикрепляется к раскаленной стенке печи. Мы попытались сделать это сами и … не смогли – слишком жарко показалось. Женщина, которая их мастерски пекла, вызвала наше искреннее восхищение. Привезла из Азербайджана пахлаву и другие лакомства. Вкуснее азербайджанской пахлавы восточных сладостей не пробовала, хотя часто бываю в странах, где они распространены – Турции, Египте».