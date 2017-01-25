Серж Саргсян на встрече с демобилизованными солдатами высказал ряд тезисов, которые, на первый взгляд, выглядят как умеренные, но в действительности армянский президент по обыкновению лукавит и передергивает суть переговорной повестки, основанной на Мадридских принципах.

Так депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков прокомментировал Day.Az неоднозначные заявления, сделанные главой Армении в ходе последней встречи с участниками апрельских боев.

Как отметил Расим Мусабеков, Саргсян заявляет, что судьбу и статус Нагорного Карабаха должны определять не армяне, а «народ Нагорного Карабаха». Но под этим он понимает исключительно армянское большинство этой области, мнение же азербайджанской карабахской общины, которая еще в советское время составляла четверть всего населения области (сейчас существенно больше), он и принимать во внимание не желает. То есть армянское большинство формальным голосованием легитимизирует осуществленные территориальные захваты и этнические чистки, а воля Азербайджана, международно признанной территорией которого является Карабах, и воля азербайджанцев Нагорного Карабаха попросту должны быть проигнорированы.

Очевидно, что ни международное право, ни Мадридские принципы, предложенные сторонам в качестве компромиссной переговорной платформы, не согласуются с трактовкой Сержа Саргсяна, подчеркнул политолог.

«Саргсян утверждает, что первым пунктом Мадридских принципов оговаривается определение окончательного статуса Нагорного Карабаха путем плебисцита. Однако он умалчивает, что там же прямо говорится, что модальность (то есть содержание, порядок проведения и пр.), а также время проведения сторонами будет согласовано в ходе последующих переговоров. Следовательно, сперва должны быть выполнены иные условия, а именно: вывод армянских сил из оккупированных азербайджанских районов, возвращение беженцев, установление прочного мира между сторонами и лишь затем в ходе переговоров с участием не только Еревана и Баку, но и двух общин Нагорного Карабаха — выход на согласованный статус, который может быть вынесен для подтверждения волеизъявлением всего населения области», — сказал парламентарий.

Политолог напомнил, что именно так реализовывался мирный план ООН по Кипру (план Кофи Аннана). Согласованный документ был передан для голосования обеим общинам. Турецкая община его приняла, тогда как греческая община Кипра, обнадеженная принятием в Евросоюз, проголосовала против. Сейчас межобщинные переговоры по Кипру возобновлены и есть шанс выйти на взаимоприемлемые компромиссы. Но главное — речь не идет о навязывании воли одной общины другой.

При всех случаях, подчеркнул Мусабеков, очевидно, что никакое решение, приводящее к сецессии Нагорного Карабаха (то есть к отделению), не может быть законным, пока по этому поводу не выскажется население всего Азербайджана, как того требует Конституция.

«В заключение скажу, что показное миролюбие и умеренность Саргсяна никого ввести в заблуждение не в состоянии. Если он желает мира, то нужно готовить свой народ к неизбежному и безотлагательному освобождению оккупированных азербайджанских территорий. В противном случае, он должен быть готов прямо объявить армянам, что экономическое, дипломатическое, информационное и военное давление Азербайджана будет нарастать, а Армении из трясины, в которую ее загнали своими нереализуемыми националистическими территориальными амбициями ее горе-руководители, не выбраться», — резюмировал Расим Мусабеков.