Сегодня губернатор Астраханской области Александр Жилкин встретился с председателем Астраханской региональной общественной организации национальной культуры «Азербайджан» Вахидом Рагимовым. Об этом сообщает сайт astrobl.ru.

Губернатор поблагодарил Вахида Рагимова за поддержку и реализацию гуманитарных и экономических проектов, реализующихся на территории региона азербайджанскими общественными организациями. «Выражаю благодарность за качественную и продуктивную работу. Сегодня российско-азербайджанские отношения имеют самый высокий уровень доверия и эффективности. Не могу не отметить, что в конце прошлого года в Астрахани была заложена капсула на месте строительства Азербайджанского делового центра. Также азербайджанская компания стала одним из первых резидентов нашей свободной экономической зоны «Лотос», — сказал Александр Жилкин, выразив уверенность, что азербайджанские общественные организации примут самое активное участие в мероприятиях, которые будут проводиться в рамках 300-летия губернии и Года экологии.

Вахид Рагимов поблагодарил губернатора за поддержку и сотрудничество. Он отметил, что в этом году азербайджанские общественные организации, функционирующие в Астраханской области, помимо участия в юбилейных мероприятиях, также планируют реализацию проектов, направленных на сохранение культуры и языка азербайджанского народа. «Так, например, мы планируем провести Дни азербайджанской культуры и праздник Новруз. При этом мы и дальше будем активно привлекать молодёжь в наши проекты», — сказал он.

Астраханская региональная общественная организация национальной культуры «Азербайджан» на протяжении пятнадцати лет ведёт активную работу на территории Астраханской области, тесно сотрудничая с другими азербайджанскими общественными организациями в рамках просветительских и творческих мероприятий, способствующих развитию российско-азербайджанских отношений.