В Духовщинском районе перед судом предстанет местная жительница, которая обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранца.

«В уведомлении о прибытии гражданина респ. Азербайджан в качестве принимающей стороны указана местная жительница, зарегистрированная в одном из домов в деревне Бабино», — рассказали в Смоленской областной прокуратуре.

Между тем, как показала проверка, азербайджанец в этой квартире никогда не жил и не планировал. Это же подтвердила и опрошенная соседка, которая рассказала, что квартира рядом с ней пустует. И никаких иностранных граждан она там никогда не видела.

А кроме того, жилье вообще не пригодно для проживания в холодное время года.

Опрошенная хозяйка квартиры призналась, что она согласилась на эту аферу за продукты питания.