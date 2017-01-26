Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил студентов с Татьяниным днем, который также является Днем российского студенчества. Выступая в Госдуме, он пожелал молодежи «никакой эротики», а также призвал отказаться от многих пороков. Депутат привел в пример членов своей партии, заявив, что они свободны от многих пороков.

«Что я пожелаю студентам? Чтобы студенты МГУ – никто не курил, никто не употреблял алкоголь, и никакой эротики. Сделаем самый чистый университет в мире. Как в ЛДПР. Никто не курит, никто не пьет алкоголь, никакой эротики. Освободиться от этих трех пороков – и намного жизнь станет лучше», – заявил он (цитата по РЕН-ТВ).

Кроме этого, лидер ЛДПР предложил отменить уголовное наказание за семейные побои.