Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Талеха Багирова, Фуада Гахраманлы и других.

На процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова был зачитан приговор, согласно которому Талех Багиров приговорен к 20 годам лишения свободы.

Кроме того, Аббас Гусейн лишен свободы на 20 лет, Фуад Гахраманлы – на 10 лет.

В настоящее время зачитывается приговор в отношении других обвиняемых.

Отметим, ранее прокурор потребовал приговорить Т.Багирова к пожизненному заключению.

Т. Багиров обвиняется по 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.12 пунктам статьи 120 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.12 пунктам статьи 29,120 (попытка умышленного убийства), по статьям 228.3 (незаконное приобретение огнестрельного оружия) и 228.4 (незаконное ношение огнестрельного оружия). Талех Багиров был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время спецоперации в бакинском поселке Нардаран 26 ноября 2015 года. В ходе операции были задержаны более 60 человек. Уголовное дело некоторых из них было отправлено в Сабунчинский районный суд. В отношении этих лиц был вынесен приговор, напоминает АПА.

Заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы 8 декабря 2015 года был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статьям 281 (публичные призывы, направленные против государства), 283 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) и 220.2 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами) УК АР.