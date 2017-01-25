Ему инкриминировали убийство и незаконное владение оружием.

В Кувейте казнили семь человек, среди которых член королевской семьи, впервые за последние несколько лет применив смертную казнь.

Принц Файсал Абдулла аль-Джабер аль-Сабах был казнен за убийство и незаконное владение огнестрельным оружием, сообщает AP. Среди казненных было всего лишь два гражданина Кувейта, остальные были с Бангладеша , Филиппин, Египта и Эфиопии. Вторая казненная гражданка Кувейта была приговорена за убийство более 40 женщин и детей.

Последний раз смертная казнь использовалась в Кувейте в 2013 году, когда к ней были приговорены граждане Саудовской Аравии и Пакистана. Читайте также: В Иране отменили смертную казнь одного из богатейших людей страны.

Ранее сообщалось, что в Пакистане приговорили к смертной казни 13 человек по обвинениям в терроризме. После этого в стране началась масштабная кампания военных по борьбе с боевиками.