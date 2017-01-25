Об этом сообщают источники агентства Report.
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Командующий Военно-морскими силами Азербайджана уволен в запас, сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно информации, по законодательству, предельный возраст пребывания на действительной военной службе для полковников и приравненных к ним в чине офицеров составляет 53 года.
Согласно соответствующему приказу министра обороны, на основании пункта «b» статьи 156 положения «О военной службе», исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами Азербайджана, капитан 1-го ранга 57-летний Хиджран Рустамзаде уволен в запас.