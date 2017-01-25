Исполняющий обязанности главы пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эхзан Захидов сделал интересное заявление насчет толстых полицейских в Азербайджане.

В ответ на вопрос сайта Femida.az, «как известно, министр внутренних дел Таджикистана Рахимзода Рамазон поручил похудеть страдающим от лишнего веса милицейским. Ожидается ли, что в Азербайджане сотрудникам полиции будет дано аналогичное поручение», он сказал, что принимающиеся на работу в полицию кандидаты должны соответствовать по росту и весу, быть не ниже 175 см и иметь спортивное телосложение.

«В отличие от того, как это было в советский период, сейчас на работу в полицию не принимаются кандидаты с большим животом или слишком худые. То есть, у нас нет необходимости давать дополнительные указания. В Азербайджане вообще нет толстых полицейских», — заявил Эхзан Захидов.

На вопрос, что хоть на работу в полицию и принимаются соответствующие определенным нормам кандидаты, но некоторые из них с возрастом набирают лишний вес», Эхзан Захидов сказал, что полицейские могут располнеть с возрастом, но для сотрудников полиции как минимум 2-3 раза в неделю проводятся занятия, где им дают рекомендации по поводу питания.

«Если у нас и есть толстые полицейские, то это те, кто был принят во времена СССР. Наверное, в скором времени они будут отправлены на пенсию».