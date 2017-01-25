Азербайджан планирует добывать больше газа и меньше нефти в этом году.

Как передает Report, об этом сказал министр энергетики Натиг Алиев в интервью Natural Gas World.

По его словам, в 2017 году страна планирует увеличить объем добычи газа на 0,8% — до 29,561 млрд кубометров. Министр отметил, что в следующем году в рамках первого этапа разработки месторождения «Шахдениз» планирует добыть более 10 млрд кубометров газа по сравнению с 9,9 млрд в прошлом году.

Н.Алиев подчеркнул, что его страна полностью соблюдает обязательства по сокращению добычи нефти, и на 1 января объем производства нефти в стране сократился на 35 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, в период с 1 по 20 января суточная добыча составила 789 тыс. баррелей: “В ноябре прошлого года этот показатель составил 830 тыс. баррелей. В январе цена на нефть выросла на 25 долларов, что выгодно всем производителям. Азербайджан может вновь сократить добычу, если другие производители примут решение об еще большем ограничении уровня добычи”.

В прошлом году в Азербайджане было добыто 41 млн тонн нефти или на 5% меньше, чем в предыдущем году. На долю блока месторождений “Азери-Чыраг-Гюнешли” (АЧГ) приходится 75,6% общего объема нефтедобычи страны. Ожидается, что в этом году добыча на АЧГ сократится на 20 тыс. баррелей в сутки.