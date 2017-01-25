Судья, уволенный на заседании Судебно-правового совета, на котором присутствовал министр юстиции Фикрет Мамедов, через некоторое время снова стал выходить на работу.

На заседании Судебно-правового совета 17 октября 2016 года судья Ясамальского районного суда Акшин Эфендиев был уволен из-за допущение обстоятельств, способствующих коррупции.

По информации местных СМИ, судья Акшин Эфендиев в настоящее время продолжает работать.

Ясамальский районный суд подтвердил, что судья Акшин Эфендиев в настоящее время работает в суде.