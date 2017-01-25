Ирландский волкодав по кличке Кеон попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря невероятно длинному хвосту.

Как сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, длина хвоста у этого пса составляет 76,8 сантиметра — на 4,5 сантиметра больше, чем у предыдущего рекордсмена, кстати, представителя той же породы.

Рекорд был зафиксирован после того, как Кеона осмотрел специально приглашенный эксперт-ветеринар. Он произвел необходимые замеры. При этом не учитывалась шерсть, длина измерена от позвонка до позвонка.

К слову, пес-рекордсмен проживает в Бельгии, однако носит ирландское имя. Кеон в переводе означает «мужественный воин». Впрочем, его хозяин говорит, что Кеон, скорее, не воин, а добродушный гигант.