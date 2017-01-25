В Баку зверски избит молодой художник.

Как сообщает Минвал со ссылкой на сайт Criminal.az, член Организации современного искусства «Yarat», художник Батунай Хагвердиев был избит неизвестными.

Сообщается, что выпускник Академии художеств Великобритании Б.Хагвердиев стал свидетелем неприятной картины, когда стоял вечером на балконе. Мужчина, который ходил со своими телохранителями, хотел натравить своего пса на худую бездомную собаку. Хагвердиев сделал ему замечание и захотел отвести в сторону собаку. В этот момент эти лица начали оскорблять его, завязалась драка. Трое здоровенных телохранителей избили Хагвердиева до потери сознания.

Художник был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и прооперирован. Мать художника Елена Хагвердиева заявила, что состояние сына тяжелое.

Следователь 27 отделения полиции Ясамальского РУП Эльдар Мирзазаде заявил, что личность избивших Хагвердиева пока неизвестна. По его словам, нападавших было трое. Проводится расследование.