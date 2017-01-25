«Распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джабраилского района является первым благовестием освобождения азербайджанских земель от оккупации и «Большого возвращения».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на проведенном в рамках весенней сессии первом заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей сказал депутат Астан Шахвердиев.

«Я родился в этом селе. Это мое родное село. Как известно, село Джоджуг Марджанлы было освобождено от оккупации в 1994 году во времена общенационального лидера. Но тогда условия в селе были такими, что люди практически не могли жить в этом селе. В этом селе есть две высоты. Одна из них Леле Тепе. Она считается стратегической, потому что с этой высоты с помощью оружия можно контролировать территорию в 50-60 км. Вторая высота – это сельское кладбище. Леле Тепе также означает пир, место поклонения. Согласно подписанному вчера господином президентом распоряжению, из Резервного фонда президента Азербайджанской Республики на строительство 50 домов в этом селе выделено 4 миллиона манатов. По имеющейся у меня информации, сегодня насчитывается около 200 обращений. В настоящее время идет интенсивный процесс по очистке земель от мин. Люди с большим стремлением и желанием хотят вернуться туда. Один человек со своей бесстрашной семьей живет там с 1994 года. Это единственная семья, которая живет в этом селе. До оккупации в селе проживало 400 семей. Этот человек проживает в селе в течение 23 лет. Он стал примером для наших людей. Я считаю, что как заявил господин президент, в ближайшее время мы увидим плоды этого. То есть, это будет началом «Большого возвращения». В скором времени будут построены дома, и жители вернутся туда. Государство заботилось и будет заботиться об этих людях. От имени избирателей Джабраилского района, избирателей округа, в котором представлен я, от имени всех жителей выражаю глубокую благодарность нашему президенту», — подчеркнул А.Шахвердиев.

Председатель комитета Агия Нахчыванлы же сказала, что в будущем в освобожденном от оккупации селе будет построено еще больше домов: «Распоряжение подписано недавно. В ближайшем будущем в освобожденном от оккупации селе будет построено еще больше домов».