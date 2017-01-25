Сколько дней уже Армения, игнорируя все международные и военные законы, удерживает тело нашего солдата Гурбанова Чингиза Салман оглу. Тело нашего солдата подвергается бесчеловечному надругательству.

По вопросу возвращения тела Минобороны Азербайджана официально обратилось в азербайджанское представительство МККК, к Минской группе ОБСЕ, в том числе к личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анджею Каспшику. Кроме того, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Армению вернуть тело азербайджанского солдата. Однако, все безрезультатно.

К сожалению, это является наглядным показателем безысходности или прохладного, отстраненного отношения к вопросу правительства Азербайджана и международных организаций.

Как так получается, Азербайджан на высоком уровне принимает сбежавшую из Армении семью, бесплатно обеспечиваем газом армянские церкви, а тело нашего шехида удерживают и подвергают надругательству в Армении? Это неприемлемо, это позор соответствующих международных структур. Это также является показателем молчания соответствующих структур Азербайджана. От одного-двух заявлений тело не вернут.

Мы, являясь Партией народного фронта Азербайджана (ПНФА), требуем от международных структур прекратить это безобразие. Наряду с этим, мы имеем серьезные претензии к правительству Азербайджана и соответствующим структурам. Если правительство Азербайджана создало необходимые условия для деятельности в нашей стране МККК и подобных организаций, то оно должно суметь оказать на них давление и выдвигать требования для восстановления наших прав. Иначе нет никакого смысла в работе этих организаций в нашей стране. Этот инцидент также показал, что деятельность Минской группы ОБСЕ происходит только на бумаге, носит характер шоу и заключается в нанесении туристических визитов. Имиджу МККК не подходит эта позорящая человечество реакция на вопрос.

Отметим, что у правительства Азербайджана есть опыт оказания необходимого давления на международные организации. В свое время правительство обвинило в деятельности против нашей государственности некоторые международные организации и выгнало их из Азербайджана. Те самые организации, благодаря которым кормились тысячи азербайджанских семей. Те организации, которые дали бесплатное образование тысячам молодых людей. Но если есть опасность государственности, то мы поддерживаем эти решения.

Но это неуважение со стороны Армении, и холодное отношение к этому вопросу соответствующих структур тоже являются ударом по государственности Азербайджана и унижением. Но мы не увидели аналогичной реакции правительства. Именно поэтому наша партия ждет от правительства проявленной ранее решительности, того же подхода, мы требуем этого. МИД Азербайджана, Комитет по делам диаспоры Азербайджана, посольства и представительства Азербайджана за рубежом должны были собрать тысячи наших соотечественников и устроить продолжительные акции протеста перед резиденцией МККК в Женеве, наши соотечественники должны были забаррикадировать здание ОБСЕ и не пускать генсека в свой офис, парализовать его работу и т.д. Кто это должен сделать? Разве работа госорганов заключается только в разграблении госбюджета?

Если тело азербайджанского солдата удерживается вопреки законам войны и подвергается надругательству, косвенно унижается весь азербайджанский народ и наши шехиды, то не может быть «сигнала» серьезнее этого. Для нас это является вопросом «Быть или не быть». Ни одно государство и народ не могут подвергнуться большему оскорблению, чем это.

ПНФА решительно требует от азербайджанского правительства проявить жесткую реакцию в отношении международных структур, выдвинуть им конкретные требования, чтобы в самое короткое время тело азербайджанского шехида было возвращено на родину и передано родителям. Иначе народ не выдержит подобного оскорбления. Потому что если мы примем это, то не сможем больше стереть это пятно.