Этот термин многие понимают по-своему. Хотя существует и общие понятия значения этого слова. Итак, патриотизм, это, прежде всего, глубокое чувство любви к своей Родине, народу, культуре и истории, характеризующееся желанием жертвовать своими личными интересами и целями ради государственных.

К сожалению, понятие «патриотизм» сегодня в нашей стране очень часто приобретает крайне агрессивную форму – национализм, в основе которого лежит идея национальной исключительности, попытка доказательства права одной нации господствовать над всеми остальными, что само по себе крайне опасно. Как нельзя более кстати уместен тезис Добролюбова: «Настоящий патриотизм, как частное проявление любви к человечеству, не уживается с неприязнью к отдельным народностям». Это – первейший пункт. И это – наиболее правильный ракурс. Азербайджан всегда был, есть и остается многонациональной страной, и все граждане обязаны уважать друг друга, и не делиться на «главенствующие этнические группы».

Сегодня мы будем рассматривать патриотизм в четырех его фазах.

Истинный патриотизм

…90-е годы прошлого века. Толпы людей на площади Азадлыг, сказавшие решительное НЕТ советскому режиму. Это наши граждане, останавливающие своими телами танки в ночь на 20 января и шагнувшие в Бессмертие; это добровольцы, идущие на фронт; это — Аллея Шехидов, в которой навеки упокоились наши герои. Это Альберт Агарунов, Юрий Ковалев, Эмиль Меликов, это сотни других Национальных героев, получивших свое высокое звание посмертно. Это – Мубариз Ибрагимов, мужественно сражавшийся и погибший от рук армянских оккупантов; это десятки других молодых ребят, ставших шехидами; это наши доблестные солдаты, которые продолжают погибать за территориальную целостность Азербайджана в тот момент, пока различные компетентные международные комиссии никак не могут решить вопрос Карабахского конфликта.

Вечная память нашим шехидам, и пусть вернутся живыми те, кто сегодня стоит на страже наших границ. Всем этим людям — наш низкий поклон и безмерное уважение – до конца времен.

Истинный патриотизм проявляется и в мирной жизни, когда граждане страны с понимаем и состраданием относятся к проблемам своих соотечественников, помогают неимущим, стараются не оставаться равнодушными к социальным проблемам, происходящим в стране: они борются с чиновничьим беспределом и коррупцией, подписывают петиции, участвуют в акциях протеста. А все потому, что настоящий патриотизм – это борьба. Да, это тяжело, это пот, кровь и страдания. Это страшная правда в глаза, только ПРАВДА, дающая объективную оценку состоянию твоей Родины, тщательный анализ происходящего и упорная и праведная борьба – метким словом, доблестным делом. Гордится ли патриот своей Родиной? Однозначно да! Но он гордится её РЕАЛЬНЫМИ достижениями и успехами, а не выдуманными специально для возбуждения центров гордости в отупевших от постоянного теле- и СМИ-зомбирования мозгах. Да, истинные патриоты частенько слышат в свой адрес пошлые фразы типа «Распространяя информацию о минусах страны, вы тем самым играете на руку врагу («льете воду на армянскую мельницу», прим. авт.)». Чушь! Подобные обвинения – это прямое доказательство принадлежности к еще одной уродливой тенденции неправильно понимаемого понятия патриотизма. Итак, мы переходим к следующему пункту.

Диванно-кухонный патриотизм

Не сомневаюсь ни на йоту,

Что если грянет вдруг беда,

То след диванных патриотов

Сотрется с ними навсегда.

Эти строки как нельзя лучше отражают внутреннюю суть диванного патриотизма – тенденции, которая сегодня так же идет по нарастающей. Комментарии таких вот «любителей Родины и справедливости» чаще всего появляются под статьями, на форумах и в социальных сетях. Готовые «порвать за идею» в интернете, они в случае реальной опасности первыми употребляют шаблонные термины «Я никому ничего не должен» или «Моя хата с краю». Или попросту деактивируют свои профайлы из сети, чтобы потом концов не нашлось. Таким людям свойственно еще одно парадоксальное явление, которое называется ложным патриотизмом. А именно — почитание фетишей. Чаще всего ложные патриоты работают на показуху: вывешивают как на работе, так и у себя в квартирах портреты глав государств, на балконах – национальные флаги, могут по утрам стоя слушать гимн страны и надевать военную форму на своих малолетних детей, тем самым демонстрируя свой «патриотический настрой». Зато когда приходит время доказать на деле свою любовь к стране, почему-то покупаются справки «по инвалидности» (в том числе и «9 Б»), начинают срочно привлекаться родственники «со связями» и так далее. Очень сложно доказать людям, что фетишами патриотизм не прививается.

Несколько лет назад подруга рассказала о том, как педагог школы, в которой училась ее дочка, заставляла детей рисовать картинки на тему «20 января», и при этом настаивала, чтобы в детских рисунках было как можно больше крови и изувеченных тел. Вполне естественно, что ребенок с таких «патриотических уроков» возвращался в слезах, и приходилось отпаивать его валерьянкой. На все претензии родителей педагог твердила: «Я хочу, чтобы дети знали правду и ненавидели врага». Это и есть яркий пример того самого ложного патриотизма, о котором идет речь. Но подрастающее поколение должно воспитываться на священной любви к Родине, а не на примитивной политике оголтелой ненависти. Следует отметить, что в случае такого вот неправильного воспитания возрастает еще одна гадость, именуемая Закардонный патриотизм.

Существует поговорка: патриот должен жить на Родине. Как бы тяжело ему ни было. И не хочу отзываться огульно обо всех, и сразу же оговорюсь, что на самом деле есть малая толика реально угнетенных и загнобленных граждан нашей страны – в частности, общественных и политических деятелей, некоторых журналистов, которые вынуждены были уехать и продолжать свою деятельность из-за границы. Есть граждане, реально пострадавшие от чиновничьего беспредела и вынужденные из-за этого беспредела покинуть страну, которую на самом деле продолжают любить. Но речь пойдет не о них, а о тех, кто, пользуясь весьма удобным случаем, позирует в офисах политических партий, а затем бежит в посольства различных стран с просьбой «политического убежища» — как притесняемый. Ради «светлой цели» попасть за границу, где можно будет воспользоваться всеми благами «притесняемого на родине политического эмигранта», некоторые хитроумные граждане умудряются извлечь выгоду из всего, и, в первую очередь, из политики или религиозных «принципов». А если быть более точным, то из-за полного отсутствия любых принципов. Самое интересное, что находясь на Родине, эти «патриоты» ничего не пожелали сделать для того, чтобы в своей стране людям жилось лучше и комфортнее, но попадая за границу в качестве «политэмигрантов» они начинают яростно, с пеной у рта, «сражаться в интернете за права».

P.S: Конечно же, сколько людей, столько и мнений. Я же в данной статье высказала свое. Читатель может со мной не согласиться, это его право. Но тем не менее, все типажи, описанные мною, имеют место быть. А потому хочется всем пожелать только одного: давайте по-настоящему любить свою страну и на деле доказывать, что мы истинные патриоты — в самом лучшем, в самом святом понятии этого благородного слова.

Яна Мадатова