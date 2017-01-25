«Распространенная проживающим сейчас в Германии Хабибом Мунтазиром информация о гибели солдата ВС Азербайджана безосновательна. Разоблачена очередная лож известного вражеским отношением к нашим ВС, солдатскому и офицерскому составу, а также проармянской позицией Хабиба Мунтазира, который, распространяя лживую информацию, обманывает общественность и пользователей соцсетей. Так, 24 января 2017 года Хабиб Мунтазир распространил в соцсетях информацию о том, что якобы погиб солдат ВС Азербайджана Акбари Махмуд Али оглу. Хабиб Мунтазир также распространил фото и выступил с претензией, что Минобороны молчит об этом. Сообщаем, что солдат Акбари Махмуд Али оглу жив-здоров и сейчас находится на сверхсрочной службе в одной из воинских частей».

Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана.

«Распространение такого рода новостей в социальных медиа вызывает беспокойство у семей, замешательство в обществе и, бросая тень на успехи нашей армии, преследует цель причинить ущерб ее авторитету», — сказано в сообщении.

Министерство обороны также опубликовало видео-обращение солдата Махмуда Акбари, который опроверг все слухи и новости о своей гибели.