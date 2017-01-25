Уволенный за нашумевший в социальных сетях ролик сотрудник дорожной полиции Эльвин Мовламов дал интервью сайту olke.az

Напомним, что в соцсетях распространились кадры, как где водитель умоляет сотрудника дорожной полиции Эльвина Мовланова. После расследования со стороны Главного управления Государственной дорожной полиции, этот сотрудник был уволен.

— Эльвин бей, почему тот водитель умолял вас? Вы выписали ему штраф?

— У него не было никаких штрафов и других проблем. Я учел его бедность и отпустил.

— Водитель не подчинялся вашим требованиям?

— Да, он не подчинялся, но потом мне стало его жаль, и я отпустил его.

— Как видео попало в соцсети?

— Не знаю, кто пустил этот ролик в соцсети, но с помощью Аллаха выяснится, кто это сделал. Я его прикончу.

— Вы сами сняли это видео и отправили кому-то?

— Нет, такого не было.

— Но вас там было двое, значит вы сами и снимали.

— Все выяснится, у меня дела, потом поговорим.

— Это правда, что вас уволили?

— (кладет трубку)