26 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, местами будет слабый туман, подует умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит от 1° мороза до 3° тепла, днем 7-9° тепла, в Баку ночью 0-2°, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность — 75-80%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Местами возможен туман. Однако ночью и вечером в некоторых районах ожидает дождь, мокрый снег и снег. Подует временами порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 0-5°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.