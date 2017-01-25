Еще один высокопоставленный чиновник МВД отправлен на пенсию.

Как сообщает АПА, министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов подписал в связи с этим соответствующий приказ.

Согласно приказу, начальник медицинского управления Республиканского Госпиталя имени Арифа Гейдарова Министерства Внутренних Дел, полковник медицинской службы Рамиз Акберов отправлен на пенсию по выслуге лет. Его должность исполняет начальник медицинского управления Махмуд Юсифов.

Отметим, вчера министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов подписал приказ об отправке на пенсию еще двух высокопоставленных сотрудника МВД.

Согласно приказу, начальник пресс-службы МВД полковник полиции Садиг Гезалов и начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД Азербайджана, генерал-майор Шариф Асадуллаев отправлены на пенсию по выслуге лет. В связи с этим в МВД было проведено мероприятие. Р.Усубов принял каждого из них и наградил почетной грамотой.