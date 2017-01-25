24 января при выполнении рейса Баку-Лондон авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» (АЗАЛ) один из пассажиров чрезмерно употреблял алкогольные напитки, свидетелем чего были и другие пассажиры рейса.

Как сообщили в пресс-службе АЗАЛ, во время полета данный пассажир выражал крайнее недовольство отказами бортпроводников на неоднократные требования предоставить ей дополнительные порции алкоголя. После выполнения рейса в аэропорту Хитроу в полицию Лондона поступила жалоба о якобы недостойном поведении бортпроводников по отношению к пассажиру рейса. Бортпроводники, на которых поступила жалоба, были задержаны полицией аэропорта Хитроу до выяснения всех обстоятельств.