Руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов арестован в рамках дела о государственной измене, сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на анонимный источник, близкий к ФСБ

С декабря 2016 года Руслан Стоянов находится под арестом в следственном изоляторе «Лефортово». Вместе с ним арестован глава одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов.

Расследование по 275-й статье УК России (госизмена) проводит управление собственной безопасности ФСБ, рассказали изданию несколько анонимных источников. По их словам, участники расследования проверяют информацию о том, что сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ якобы получил деньги от неназванной иностранной организации. Утверждается, что посредником выступил сотрудник некой российской компании в сфере информационной безопасности.

В пресс-службе «Лаборатории Касперского» подтвердили арест Руслана Стоянова, но отметили, что расследование ведут не против компании, а «в отношении частного лица». В ФСБ России не ответили на запрос журналистов. Связаться с Сергеем Михайловым по телефону не удалось. Судя по аккаунтам в соцсетях и онлайн-мессенджерах, в последний раз Стоянов появлялся онлайн 4 декабря, а Михайлов — 5 декабря.