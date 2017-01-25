Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором провинции Западный Азербайджан Ирана Гурбанали Саадатом Гарабаги, сообщает пресс-служба главы государства.
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Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором провинции Западный Азербайджан Ирана Гурбанали Саадатом Гарабаги, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2017/01/25 11:38
Раздел: Новость
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