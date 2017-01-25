14853274345056952792_1000x669Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором провинции Западный Азербайджан Ирана Гурбанали Саадатом Гарабаги, сообщает пресс-служба главы государства.