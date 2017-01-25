Итальянская Snam поддержала идею присоединения российского «Газпрома» к проекту Трансадриатического газопровода (TAP), предложив расширить мощность TAP вдвое под российский газ.

Как сообщает газета «Коммерсант», зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил вчера, что компания готова обсуждать с европейскими партнерами использование ТАР или ITGI Poseidon (интерконнектор из Турции через Грецию в Италию). На 10-й Европейской газовой конференции в Вене он пояснил, что мощности Nord Stream-2 и «Турецкого потока» будет недостаточно для обеспечения потребностей Европы. «Поэтому мы ведем переговоры с нашими южноевропейскими партнерами об использовании свободных мощностей Poseidon, а также ТАР», — отметил А.Медведев. Но топ-менеджер уточнил, что пока конкретных переговоров по ТАР нет.

Глава итальянского газопроводного оператора Snam Паскаль де Бюк уже назвал идею «Газпрома» по вхождению в TAP очень хорошей. Вице-президент Snam Федерико Эрмоли сообщил «Интерфакс», что мощность трубы можно увеличить и использовать для российского газа: «За относительно минимальные инвестиции мы можем расширить мощности до 20 млрд. кубометров газа, и эти 10 млрд. кубометров может использовать любой поставщик. Это обойдется дешевле, чем проект расширения Poseidon. По его словам, через ТАР газ из России может пойти и по кругу — через Италию, Австрию, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию».

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта «Южный газовый коридор», на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа с месторождения «Шахдениз» запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода — 878 км.