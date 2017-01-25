Новый президент США Дональд Трамп, как ожидается, в среду подпишет указ о временном запрете на въезд в страну беженцев, а также граждан семи ближневосточных и африканских стран, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Конгрессе и специалистов в сфере иммиграции.

Как передает телеканал Дождь, ожидается, что запрет коснется беженцев за исключением религиозных меньшинств, испытавших притеснения на родине, и будет действовать до момента введения более жесткой системы контроля.

Среди стран, гражданам которых запретят въезд в США — Сирия, Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен.

Трамп может приказать Госдепартаменту прекратить выдавать визы гражданам этих стран, а также запретить пограничным службам пускать в США тех, у кого визы уже есть, сообщили собеседники Reuters.

По их данным, Трамп в среду также может подписать указы, связанные с охраной границы, а к вопросу о беженцах вернуться позднее на этой неделе. Ожидается, что он также распорядится начать строительство стены с Мексикой и принять меры по ограничению числа нелегальных мигрантов, находящихся в США.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о планах запретить иммиграцию из мусульманских стран, но затем смягчил свою позицию и заявил о необходимости ограничить въезд мигрантов из стран с высоким уровнем террористической активности.