Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 7 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Азатамут, на безымянных высотах Иджеванского района и на безымянных высотах Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли и на безымянных высотах Газахского района и в селе Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированного села Джевахирли Агдамского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Ходжавендского районов.