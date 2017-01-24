Каждый год с потеплением в горах Армении и Азербайджана небольшая группа ученых и экспертов по Карабаху задаются вопросом «Будет ли война». В этом году они особо мрачны, так как 2016 был плохим годом, а 2017 может стать еще хуже. Об этом, как сообщает News.am, пишет британский журналист, научный сотрудник Фонда Карнеги Томас Де Ваал.

Он напоминает, что в прошлом апреле были убиты до 200 армян и азербайджанцев, но за напряженностью последовала дипломатическая активность. Однако, в течение последних шести месяцев предварительно заключенная сделка постепенно развалилась. Ситуация в Карабахе, по его словам, перешла к взаимным обвинениям в недобросовестности и дипломатической борьбе за мелкие детали.

Автор вспоминает слова Бенджамина Франклина о том, что худой мир лучше хорошей войны. «Новый конфликт на Кавказе может привести к тысячам жертв и экономическим потерям без решения основных вопросов спора. Существует опасность того, что стороны могут просчитаться и в конечном итоге станут воевать, несмотря на здравый смысл», — пишет он.

Де Ваал называет регион самой военизированной зоной в Европе с артиллерией, ракетами дальнего радиуса действия, вертолетами и беспилотниками. «Азербайджан потратил миллиарды долларов доходов от добычи нефти на новые вооружения. Армяне потратили меньше, но сохраняют оборонительную боеспособность, благодаря покупке российского оружия по льготным ценам»,- пишет он.

По его мнению, так как последняя дипломатическая инициатива, возглавляемая главой МИД России Сергеем Лавровым, застопорилась, у Баку есть соблазн повторить прошлогодние события, «начать еще одну операцию, чтобы вернуть себе территорию и оказать давление на армянскую сторону».

«Риск заключается в том, что небольшая операция неизбежно перерастет в нечто еще более серьезное, чем в прошлый раз. Азербайджанские власти будут под давлением, чтобы захватить большие территории, а не маленькие клочки, которые они захватили в последний раз. Армяне будут находиться под давлением со стороны их общественности, чтобы сражаться сильнее, чем они сделали это в апреле прошлого года и аннулировать успехи, достигнутые с другой стороны», — считает эксперт.

Де Ваал считает, что обе стороны переоценивают свои силы, несмотря на последнюю покупку вооружения: Армения – «Искандеры», Азербайджан – «Железный купол».

Он напоминает, что кроме военного контекста есть еще и опасная политическая ситуация: конец нефтяного бума в Азербайджане и парламентские выборы в Армении 2 апреля.

«Выборы широко воспринимаются как гамбит Саргсяна, чей второй и последний президентский срок заканчивается в 2018 году, и он стремится найти способ сохранить власть. Переход спорен, и оппозиция будет использовать выборы, чтобы бросить вызов ему всеми возможными способами», — отмечает Де Ваал.

Наконец, последним фактором нестабильности является избрание Дональда Трампа на пост президента США. Продолжающийся кризис в странах ЕС, который ощущается на Южном Кавказе, может побудить стороны вести себя более безответственно и считать, что им все сойдет с рук.

«Если начнутся военные действия, ими будет сложно управлять. В апреле 2016 года Москва договорились о прекращении огня между сторонами на словах. Но ошибочно полагать, что Москва дергает за ниточки в карабахском конфликте. Москва никогда не контролировала ситуацию, поскольку спор возник в 1988 году, но пробовала поддержать одну или другую сторону или выступать качестве посредника. В настоящее время в обеих странах наблюдается сильное недоверие к России: и ни Баку, ни Ереван не позволят ей навязать свою собственную повестку по национальному вопросу номер один. Если коротко, то угроза упреждающего насилия в Карабахе должна выполняться с помощью интенсивной упреждающей дипломатии. Переход в новый конфликт на Южном Кавказе — последнее, чего хочет кто-либо, по крайней мере, не простые армяне и азербайджанцы, которые окажутся в самой гуще событий»,- резюмирует автор.