Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал указ о назначении Фархада Самедова вице-премьером правительства республики.

Самедов, занимавший в последнее время должность советника председателя Совета начальников ОАО АНК «Башнефть», будет отвечать за промышленность, инновационные процессы, IT-технологии. Совещание совета начальников «Уфаоргсинтеза» назначено на 20 марта, передает ГТРК «Башкортостан».

Фархад Астанович Самедов родился в Грузии. Окончил Московский инженерно-строительный вуз. Трудовую биографию начал в Азербайджане, где работал строительным инженером. В 2012—2015 годах был директором департамента нефтехимии ОАО АНК «Башнефть». В 2003 году занял должность первого заместителя директора по экономике и финансам ЗАО «Каустик», в 2004 возглавил это предприятие, а позже руководил ОАО «Сода». Кандидат технических наук.