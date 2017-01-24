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Россия передала сирийской оппозиции проект новой Конституции

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Россия представила проект новой Конституции Сирии и передала его сирийской оппозиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы передали на изучение сирийской вооруженной оппозиции проект Конституции Сирии, который был подготовлен российскими специалистами», – сказал спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, это было сделано для того, «чтобы ускорить процесс принятия Конституции Сирии и придать ему дополнительный импульс». Лаврентьев отметил, что Москва призывает все заинтересованные в решении конфликта государства оказать помощь правительству Сирии и повстанцам в разработке нового Основного закона.

24 января в Астане состоялись переговоры по сирийскому урегулированию, в которых приняли участие представители России, Турции, Ирана, а также правительства Сирии и повстанческих группировок. По их итогам стороны договорились продолжать работу по достижению урегулирования конфликта и по контролю за продолжающимся с конца декабря перемирием.

О том, что российские специалисты принимают участие в разработке новой сирийской Конституции, впервые сообщалось весной 2016 года. СМИ тогда писали, что Москва работает в этом направлении совместно с Вашингтоном.

Дата: 2017/01/24 20:43

Раздел: Мир

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