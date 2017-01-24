Между Азербайджаном и Турцией всегда будут братские отношения. Об этом сказал во вторник посол Турции в Баку Эркан Озорал в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипотношений между двумя странами.

По его словам, отношения между Баку и Анкарой будут развиваться и в дальнейшем.

«Мы не позволим, чтобы Турция и Азербайджан были вновь разделены», — сказал Озорал (цитата по Тренду).

Посол сказал, что мощь Турции принадлежит Азербайджану, а мощь Азербайджана — Турции.

Озорал сказал, что от проектов осуществляемых в 2017 году между двумя странами ожидаются большие успехи.

«В первую очередь, в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Также в этом году будут предприняты важные шаги в направлении реализации и других проектов. В целом основная цель совместно реализуемых проектов — сблизить отношения наших стран и народов», — сказал посол.

Также на мероприятии выступил депутат Ахлиман Амирасланов, который отметил значимость отношений между двумя странами.