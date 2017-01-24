Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в указ «О некоторых мерах по усилению социальной защиты сотрудников Государственной таможенной службы, упрощению процедур и повышению прозрачности в сфере таможенного дела» от 25 февраля 2011 года.

Согласно изменению, цифра «50» в первой части указа заменяется цифрой «60»:

«60 процентов средств, поступающих во внебюджетный фонд развития таможенной системы Азербайджана, будут использоваться для выплаты надбавок к месячным должностным окладам имеющих специальные звания сотрудников и гражданских сотрудников Государственной таможенной службы».

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить Президенту; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать об этом Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать об исполнении Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и проинформировать Кабинет министров.

Указ вступает в силу с 1 февраля 2017 года.