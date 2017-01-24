Максим Виторган, оказывается, умеет гонять на автомобиле по улицам города, как профессиональный гонщик. Это умение понадобилось супругу Ксении Собчак в Баку. Согласно информации издания 7Дней, жители центра азербайджанской столицы стали свидетелями погони с участием Виторгана. Вместе с актером в машине находился известный азербайджанский шоумен, известный своим участием в команде КВН «Парни из Баку», Таир Иманов.

Впрочем, звезд страховала съемочная группа. Ведь Максим нарушал правила на съемках новой комедии «КИЛИМАНДЖАРА». Виторган и Иманов играют полицейских-однофамильцев Мамедовых. Они присоединяются к компании, которая разыскивают жениха москвички Маруси. Девушка уже приехала в ЗАГС, когда становится понятно, что ее возлюбленный не появится. Маруся уверена, что парень не передумал, а с ним что-то случилось. Вместе с гостями несостоявшейся свадьбы она прилетает в Баку, чтобы начать спасательную операцию…

Главную героиню сыграла Ирина Старшенбаум («Притяжение», «Крыша мира»). Павел Прилучный исполняет роль Тимура, который помогает Марусе и ее команде искать жениха. Также в фильме сыграла популярная актриса и блогер Ирина Горбачева.